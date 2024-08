Pluies orageuses dans 16 wilayas

Les services météorologiques prévoient aourd'hui de fortes pluies sur l'ouest du pays.

Selon un BMS des pluies pouvant varier entre 20 et 40 mm localement toucheront les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Relizane, Mascara, Saida, Tiaret, Naama, Laghouat et El Bayadh, ainsi que Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Djelfa, Béchar et Ain Guezzam, à partir de midi aujourd'hui jusqu'à 23 heures. Des températures caniculaires dépassant 47° concerneront, par ailleurs, les wilayas d'Adrar et de Bordj Badji Mokhtar jusqu'à 21 heures.