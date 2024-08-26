"الكاف" تعتمد ملعب علي لابوانت

اضحى ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت لفريق مولودية الجزائر مؤهلا لاستقبال المباريات القارية والدولية بعد اعتماده من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وجاء في بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم " ملعب علي عمار، المعروف باسم "علي لابوانت" بالدويرة، تم اعتماده رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وبات بإمكانه الآن استضافة المنافسات الإفريقية والدولية"

وأضافت "الفاف" في ذات البيان "وفي مراسلتها التي بعثت بها يوم الاثنين 26 أوت 2024، هنأت الكاف القائمين على الملعب وكذلك الاتحاد الجزائري لكرة القدم على التميز في إنجاز هذا الصرح، مما يجعله "واحدًا من أفضل الملاعب في قارتنا"، بحسب وصف الهيئة الإفريقية.

ومن المتوقع أن يدشن فريق مولودية الجزائر هذا الصرح الرياضي في 20 سبتمبر المقبل بمناسبة استقبال نادي المنستير التونسي في إطار الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.