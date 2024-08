Tebboune dans l'extrême sud : une visite électorale chargée de messages politiques

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a organisé un rassemblement populaire aujourd'hui, jeudi, dans la wilaya de Tamanrasset, située dans le sud-est algérien, dans le cadre de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain.

Le choix de Tamanrasset comme lieu de cette sortie présidentielle porte des messages politiques et symboliques importants, en tant que point stratégique dans le vaste désert et aux frontières avec plusieurs pays africains importants.

La visite du président à Tamanrasset, après Constantine et Oran, depuis le début de la campagne électorale, envoie de nombreux messages, en attendant de connaître la nature du discours que le candidat prononcera ce jour-là, en tenant compte du contexte politique et diplomatique et des manœuvres suspectes dans les pays voisins.

La visite implique également des réponses implicites concernant le maintien de la stabilité dans la région en général, considérant que Tamanrasset représente une ligne de démarcation avec des zones moins stables. Cette visite s'inscrit dans le prolongement des déclarations précédentes du candidat sur la situation régionale dégradée dans les pays du Sahel et en Libye, et sur la position de l'Algérie pour y faire face, qui repose sur des points essentiels : l'approche du développement, le dialogue, la non-intervention dans les affaires intérieures des pays et l'adoption de solutions africaines aux problèmes africains au sein des institutions continentales et internationales.

L'Algérie a suivi cette approche dans les crises récentes au Mali, au Niger et en Libye, en appelant à éviter l'intervention militaire et en plaidant pour des élections générales afin de revenir à la légitimité constitutionnelle, ce qui a été soutenu par l'ONU et salué au niveau international.

À travers sa visite à Tamanrasset et l'organisation d'un rassemblement populaire, Tebboune cherche à rassurer les citoyens du sud du pays et à réaffirmer l'unité nationale, comme il le fait généralement dans ses discours, tout en consolidant la stabilité et en résolvant les crises par le dialogue.

Il est prévu que Tebboune aborde ces questions vitales dans le désert algérien, qui concernent principalement ses habitants, en raison de leur lien avec la terre. Il pourrait également, comme il l'a fait à Constantine et Oran, évoquer ses engagements pour un second mandat sous le slogan « Pour une Algérie victorieuse », en renforçant l'unité nationale, en garantissant la sécurité alimentaire et hydrique, et en poursuivant le travail entamé depuis son arrivée au palais d'El-Mouradia en 2019.

Tebboune avait déjà visité la région saharienne d'Adrar et de Tindouf en tant que président, envoyant des messages politiques depuis ces lieux. Ces visites sont généralement des indicateurs des orientations et des politiques du candidat pour le prochain mandat s'il obtient de nouveau la confiance des citoyens. Elles sont considérées comme un « baromètre » mesurant la réceptivité des citoyens du nord et du sud aux perspectives politiques du candidat concernant la situation régionale dans la zone du Sahel, notamment si des déclarations à ce sujet sont faites, bien que la visite soit avant tout électorale.