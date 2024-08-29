الكاف تلغي تأهيل هذا الملعب

قررت لجنة تأهيل الملاعب بالاتحاد الافريقي لكرة القدم سحب ملعب الشهيد مصطفى تشاكر من قائمة الملاعب المؤهلة لاحتضان المباريات القارية بناء على التقرير الذي أعده كل من محافظ مباراة مولودية الجزائر وواتانغا الليبيري ومحافظ مباراة شباب بلوزداد وليوبار الكونغولي.

وبحسب مصادر "الخبر" فقد سجلت اللجنة عدة ملاحظات تم على إثرها مراسلة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وأعلمتها بقرار عدم السماح للأندية الجزائرية بلعب مبارياتها في هذا الملعب خلال السنة الجارية إلى غاية إعادة تجهيزه بما يتماشى مع شروط الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ولجأت الأندية العاصمية مؤخرا ممثلة في شباب بلوزداد ومولودية الجزائر إلى هذا الملعب بسبب عدم جاهزية ملعبي نيلسون مونديلا و5 جويلية، وكان ذلك بعد تدخل من الفاف التي سارعت لمراسلة الكاف لطلب ترخيص بنقل مباريتي الفريقين من ملعب نيلسون مونديلا إلى ملعب مصطفى تشاكر بما أن الملعب لم يكن مدرجا لاحتضان مباريات الدور التمهيدي الأول من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا رغم انه كان ضمن قائمة الملاعب المؤهلة من طرف الكاف.

وقد أغلق ملعب مصطفى تشاكر أبوابه لأكثر من سنتين ولم يحتضن سوى مباراة رسمية واحدة الموسم الماضي في منافسة كأس الجمهورية بين مولودية الجزائر وشباب الزاوية والتي عرفت تحطيم للكراسي من قبل الجمهور والتي بقيت على ما هي عليه حيث بدى ذلك واضحا في المواجهتين الأخيرتين في كأس رابطة أبطال إفريقيا، وهما المباراتين اللتين لعبتا من دون حضور جمهور الفريقين.

وبعد قرار الكاف، فإن الجزائر بحوزتها سبعة ملاعب مؤهلة قاريا وهي ملعب 5 جويلية وملعب نيلسون مونديلا وملعب حسين آيت احمد وملعب علي عمار المدعو علي لابوانت وملعب 19 ماي بعناية وملعب ميلود هدفي وملعب الشهيد حملاوي.

ومن المنتظر أن تتنفس الأندية العاصمية الثلاثة مولودية الجزائر واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد الصعداء بداية من الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بما أن المولودية ستستفيد من الاستقبال بمعقلها الجديد ملعب علي لابوانت فيما سيختار الإتحاد والشباب بين نيلسون مونديلا و5 جويلية في ظل التطمينات بشأن تجهيز الملعبين أواخر شهر سبتمبر.