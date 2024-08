« Je suis le candidat d'une Algérie une et indivisible »

Le candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre, Youcef Aouchiche, a déclaré ce samedi que les citoyens à travers le pays se sont alignés avec les idées proposées dans son programme électoral.

Lors d'un meeting populaire à Tizi Ouzou, Aouchiche a ajouté que « tout comme les Algériens se sont unis lors du Hirak de 2019, nous mettons aujourd'hui entre leurs mains notre projet présidentiel pour unir notre action politique, établir une alternative démocratique et fonder une nouvelle ère basée sur les principes de novembre 1954 et de Soumam 1956 ».

Auchiche a exprimé son espoir de voir une forte participation et mobilisation populaire le 7 septembre, et d'être élu président de la République. Il s'est décrit comme le candidat de la jeunesse et du changement, le candidat de l'espoir, le candidat de l'Algérie unifiée, le candidat des classes populaires, des démunis et des marginalisés, le candidat du pouvoir d'achat, ainsi que le candidat de la renaissance et du changement.