Cisjordanie: trois policiers de l'occupation tués par la résistance

"Trois membres de la police de l’occupation ont été tués ce matin, dimanche, dans une attaque armée contre un véhicule à un poste de contrôle à Tarkoumia, à l'ouest de Hébron dans le sud de la Cisjordanie. Le Hamas a appelé à intensifier les opérations contre l'occupation.

Les services de secours sionistes ont rapporté la mort de deux membres de la police et de la garde-frontière sur les lieux, et un troisième blessé grave. Ce dernier est décédé plus tard à la suite de ses blessures.

De son côté, l'armée d'occupation a déclaré que les trois victimes étaient des membres des forces de sécurité et de la police. Elle a ajouté avoir trouvé le véhicule utilisé dans l'attaque vide et que les assaillants ont réussi à s'enfuir. L'armée a également déployé des renforts dans la région et a encerclé la ville d'Idna (au nord-ouest de Hébron) dans le cadre de ses opérations de recherche des auteurs de l'attaque armée."