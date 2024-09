Communiqué important du ministère du l'éducation

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé, ce dimanche, la mise en place d'un système de demande de transfert numérique à distance, à partir de cette année scolaire 2024-2025.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le ministère a précisé : « Afin de faciliter la tâche aux parents et les accompagner dans la gestion des affaires scolaires de leurs enfants dans les meilleures conditions, les parents souhaitant transférer leurs enfants d'un établissement à un autre, et éviter les déplacements entre les établissements, sont informés que le système de demande de transfert numérique à distance a été mis en service à partir de cette année scolaire 2024-2025. » Ainsi, le communiqué ajoute que « les parents doivent se contenter de soumettre leurs demandes via l'espace dédié dans le système d'information du secteur de l'éducation nationale à l'adresse suivante : https://awlyaa.education.dz, pendant la période du dimanche 8 septembre au samedi 21 septembre 2024 ».

Le ministère précise également : « Les élèves concernés par une demande de transfert doivent continuer à fréquenter leur établissement d'origine dès le premier jour de la rentrée scolaire. Les parents ayant soumis des demandes de transfert seront informés des résultats via le même espace et par l'administration de l'établissement d'origine le 24 septembre 2024. Les élèves dont les demandes de transfert seront acceptées devront rejoindre leur nouvel établissement au plus tard le dimanche 29 septembre 2024 ».

En revanche, il est averti que « toute demande de transfert d'un établissement à un autre en dehors du système d'information du secteur de l'éducation nationale sera considérée comme nulle et sans effet ».