Bouira : Lancement de la production expérimentale de lait à l'usine Giplait

Le Wali de la wilaya de Bouira s'est rendu aujourd'hui à l'unité nouvellement créée de Giplait, accompagné de Samah Lahlouh, la directrice générale du groupe, où ils ont assisté au lancement de la production expérimentale de lait, marquant ainsi un tournant stratégique important dans ce secteur vital.

Selon les autorités locales, ce projet vise à atteindre l'autosuffisance en matière de lait, mettant ainsi fin à la dépendance vis-à-vis des autres wilayas pour l'approvisionnement de ce produit de première nécessité.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à stabiliser le marché du lait et à répondre plus efficacement aux besoins de la population. La wilaya de Bouira, comme de nombreuses autres régions, a souffert de difficultés à obtenir des quantités suffisantes de lait en raison de sa dépendance aux approvisionnements provenant des wilayas voisines. Cependant, avec le début de la production expérimentale, la wilaya pourra désormais fournir davantage de lait localement, ce qui contribuera à réduire les pénuries et à garantir une satisfaction régulière des besoins des citoyens.

Ce projet fait suite à des efforts intensifs pour améliorer les infrastructures et développer les méthodes de production. La production expérimentale inclut l'application des dernières technologies dans le domaine de la production laitière, en plus de l'amélioration des processus de distribution et de stockage. Ce développement reflète l'engagement des autorités locales à renforcer la capacité de la wilaya à répondre de manière autonome à ses besoins essentiels.

Ce projet devrait améliorer la qualité du lait disponible sur les marchés locaux, tout en renforçant les opportunités d'emploi dans le secteur agricole et en encourageant les investissements dans le domaine de l'élevage. De plus, le succès de la production expérimentale constituera un modèle que d'autres wilayas pourront adopter pour atteindre l'indépendance dans la production des produits de première nécessité.

Il est à noter que le lancement de la production expérimentale de lait dans la wilaya de Bouira est une réalisation majeure qui reflète le désir d'améliorer les conditions de vie et de renforcer l'autonomie. Le succès de ce projet contribuera grandement à l'amélioration de la situation alimentaire dans la wilaya.

À noter que l'unité de production produira 250.000 litres de lait et de ses dérivés par jour.