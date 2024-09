Ce que l'Algérie gagne en rejoignant la Banque des BRICS

L'Algérie a récemment, rejoint la Banque du groupe BRICS, à l’issue de la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de cette institution. La question qui se pose est : quels seront les avantages pour l'Algérie ?

Pour répondre à cette question, nous a recueilli les avis de plusieurs experts. Selon Boubakeur Salami, expert financier et économique : « L'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS comporte de nombreux avantages. Cette institution financière, en tant que banque des grandes économies, constitue le bras financier de l'organisation. Elle peut offrir des services importants aux pays membres, sous forme de prêts financiers ou d'aides, qui pourraient être sans intérêts ou à faibles taux d'intérêt ».

Sur cette base, Salami a mentionné : « L'adhésion de l'Algérie à cette banque signifie bénéficier de ce type de services financiers, tout en plaçant l'Algérie parmi les pays qui représentent le capital des grandes banques telles que les BRICS, et ainsi offrir à l'Algérie une valeur et une réputation financières et économiques ».

Selon l'expert, l'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS témoigne de « la santé économique du pays, ce qui contribue à améliorer la compétitivité de notre économie pour attirer des investissements étrangers directs par rapport à d'autres pays de la région, en plus de permettre à l'Algérie de participer aux décisions prises par cette institution financière mondiale, surtout si elle décide d'augmenter sa part dans le capital dans les années à venir, puisque cela dépend avant tout du pourcentage de participation de l'Algérie dans le capital ».

Un coup de pouce pour les projets d'infrastructure

Pour sa part, l'expert économique et financier Ahmed Haïdoussi estime que l'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS présente plusieurs aspects positifs, en élargissant les horizons de l'économie nationale et en diversifiant les options de financement. « Cette institution financière, avec plus de 100 milliards de dollars, se concentre sur les projets d'infrastructure, un domaine où l'Algérie est considérée comme un grand chantier », a-t-il souligné, en faisant référence aux projets ferroviaires, ports, aéroports et autoroutes.

Il a ajouté que l'adhésion de l'Algérie à cette institution financière lui offre des opportunités de financement suffisantes à faible coût, ce qui est crucial, étant donné la sensibilité de l'Algérie face aux interventions dans ses décisions en échange de financements provenant d'institutions financières mondiales. Parallèlement, cette démarche permet à l'Algérie de « trouver un équilibre avec les institutions financières mondiales, entre les orientations est et ouest, étant donné qu'elle est également membre du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ».

Ahmed Haïdoussi a également précisé que l'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS reflète clairement la reprise de l'économie nationale, confirmant les chiffres et des indicateurs récents publiés par le FMI et la Banque mondiale, concernant l'économie globale, les taux d'inflation et les niveaux de croissance, ainsi que les balances commerciales et des paiements.

L'expert économique Abderrahmane Aya a soutenu cette orientation, affirmant que « l'adhésion à la Banque des BRICS est, selon moi, une meilleure option que de rejoindre le groupe lui-même ». Il a justifié cela en soulignant que contribuer à cette institution financière présente des aspects économiques et rentables supérieurs à l'engagement dans des orientations politiques.

Il convient de noter que l'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS coïncide avec une période où le groupe prépare le sommet de la 16e édition prévu en Russie pour le mois d'octobre prochain, qui pourrait apporter du nouveau pour l'Algérie. La Banque des BRICS est considérée comme l'un des outils majeurs pour développer la coopération économique entre les pays membres, notamment dans des domaines tels que le transfert de technologie, l'innovation et la résolution des problèmes de sécurité alimentaire et énergétique.

Le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué que « la performance remarquable de l'Algérie ces dernières années en matière de croissance économique, soutenue par des réformes dans plusieurs secteurs, ainsi que sa récente classification en tant qu'économie émergente de premier plan, ont permis à l'Algérie de devenir un partenaire fiable et vital au sein de cette institution ».