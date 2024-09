Début du scrutin à travers les bureaux mobiles dans le sud du pays

L’opération de vote pour l'élection présidentielle du 7 septembre à travers les bureaux de vote mobiles destinés aux populations nomades et aux habitants des zones reculées dans les wilayas du sud du pays a commencé ce mercredi matin. Cette opération concerne 116 064 électeurs inscrits répartis sur 134 bureaux de vote dans 51 communes de 16 wilayas.

Les délégations de l'Autorité Nationale Indépendante des Élections dans les wilayas concernées par ce vote anticipé ont mis en place "toutes les conditions matérielles et humaines pour assurer le bon déroulement de l'opération". Les convois des bureaux mobiles étaient partis plus tôt vers les zones reculées pour permettre à ces électeurs d'exercer leur droit de vote. Le scrutin dans les bureaux de vote mobiles a été fixé de 72 heures à 24 heures avant le jour officiel du vote.

Des équipes ont été mobilisées pour gérer le processus de vote dans ces bureaux mobiles, avec la mise à disposition de tous les moyens nécessaires, y compris des véhicules tout-terrain en raison de l'accès difficile caractérisant ces zones éloignées du sud. De plus, les observateurs et les représentants des trois candidats à l'élection présidentielle ont pu suivre le déroulement des opérations électorales, tandis que des équipes médicales, des moyens de communication et tout le matériel nécessaire pour les élections ont été fournis.