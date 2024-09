Du nouveau concernant le projet qatari "Baladna"

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a discuté ce dimanche avec le conseiller du conseil d'administration de la société qatarie "Baladna", Ali El-Ali, des préparatifs pour le lancement des travaux du projet intégré de production de lait en poudre à Adrar.

Cette rencontre a eu lieu lors de la réception du représentant de la société "Baladna" par le ministre Cherfa, dans le cadre de la préparation du calendrier relatif à l'arrivée des équipements et du matériel pour le projet de production de lait en poudre, en partenariat avec la société qatarie "Baladna" et le Fonds national d'investissement, selon un communiqué du ministère.

Il est à noter que les premiers travaux de mise en œuvre de ce projet, qui s'étend sur une superficie de 117 000 hectares représentant un investissement de 3,5 milliards de dollars, ont débuté au cours de la semaine dernière dans la commune de Tamouguet, daïra d'Aoulef, dans la wilaya d'Adrar.