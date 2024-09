Des inondations dans plusieurs localités à Béchar

Les fortes pluies qui continuent de s'abattre sur la région de Béchar depuis hier après-midi, ont provoqué des inondations à travers cette wilaya du sud-ouest du pays, selon un communiqué des autorités locales.

Les unités de la protection civile, soutenues par les forces de sécurité locales, de la gendarmerie nationale et des citoyens, sont intervenues dans plusieurs localités touchées par les intempéries, notamment, dans les communes de Béchar, Taghit, El Abadla, Lahmar et Kenadsa, comme l'a indiqué la direction de la protection civile.

Les infrastructures routières nationales ont, également, été affectées, notamment la Route Nationale 6, qui relie le sud-ouest au nord-ouest, et la Route Nationale 110 entre Béchar et Taghit, en raison des crues des oueds.

Les précipitations enregistrées ce dimanche ont dépassé les 60 mm dans la région, ce qui a augmenté le nombre d'interventions des unités de la protection civile pour pomper l'eau à l'aide de pompes automatiques, précise le communiqué.

Il a été pris en charge une famille touchée par les inondations, composée d'un père et de ses trois filles, à l'hôpital "Mère et Enfant" Mohamed Boudiaf, ainsi qu'à l'établissement public hospitalier Trari Boujemaa à Béchar.

De nombreux habitants de Béchar ont souligné que la région n'avait pas connu de telles pluies abondantes depuis octobre 2008, tout en affirmant que ces précipitations sont également bénéfiques pour une région qui souffre depuis de nombreuses années du phénomène de la sécheresse.