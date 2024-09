Démantèlement d’un réseau d’escrocs à Alger

Un réseau criminel transfrontalier, composé de six individus, impliqués dans une affaire d'escroquerie visant des étudiants universitaires a été démantelé, selon un communiqué des services de sécurité de la wilaya d’Alger.

La brigade de lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains de la troisième section de la police judiciaire à El-Biar a appréhendé les membres de ce réseau, dont l'âge varie entre 20 et 50 ans, précise le communiqué.

L'enquête a été déclenchée suite à une plainte déposée par une étudiante universitaire, affirmant avoir été victime d'une escroquerie d'un montant de 15.000 euros par un groupe qui lui avait fait miroiter des études dans une université à l'étranger.

Au fur et à mesure que l'enquête progressait, d'autres victimes, également des étudiants, ont été identifiées, ayant subi des escroqueries similaires pour des sommes d'argent importantes.

Grâce à l'exploitation des informations disponibles et des moyens techniques, ainsi qu'à l'autorisation de perquisition et à l'extension de la compétence territoriale, les agents de la brigade ont réussi à récupérer une somme dépassant les 6,32 millions de dinars algériens, ainsi que 35.495 euros.

De plus, un montant de 10.132 dollars, 1.020 livres sterling et des devises d'autres pays ont été saisis, en plus de matériel informatique (ordinateurs et imprimantes) et divers cachets administratifs.

Les suspects ont été présentés au parquet compétent pour répondre des accusations de "constitution d'une association de malfaiteurs organisée au-delà des frontières dans le but de blanchir de l'argent, violation de la législation sur le change et les mouvements de capitaux vers et depuis l'étranger, ainsi que d'escroquerie", selon le communiqué.