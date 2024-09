Le président Tebboune reçoit une lettre d’Emmanuel Macron

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, l'envoyée spéciale et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français Emmanuel Macron, Mme Anne-Claire Legendre, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, Mme Anne-Claire Legendre, envoyée spéciale et conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président français, Emmanuel Macron, qui était porteuse d'une lettre du président français à Monsieur le président de la République", lit-on dans le communiqué.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem.