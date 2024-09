Hamlaoui en visite de prospection se son secteur à Béchar

La présidente du Croissant-Rouge algérien a proposé la création d'un comité national de réponse rapide aux catastrophes et que son organisme est actuellement en train d'étudier la mise en place de dépôts régionaux à l'échelle nationale.

Cette déclaration, faite par la présidente du Croissant-Rouge, depuis Béchar, était une réponse à une question de "El-Khabar" concernant le développement des performances de l'institution. Hamlaoui a indiqué que le Croissant-Rouge a initié depuis un certain temps le développement de la "réponse rapide aux catastrophes" en formant une équipe nationale dédiée, sous la supervision d'experts de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette équipe forme ensuite des volontaires au niveau national.

Elle a ajouté qu’en tant qu'organisation humanitaire internationale de secours, le Croissant-Rouge a des tâches spécifiques, ce qui lui permet d'assurer une réponse rapide dès les premières heures d'une catastrophe. Tout en précisant que la réponse aux catastrophes ne se limite pas à fournir de la nourriture ou des lits, mais qu'elle est planifiée de manière proactive. Par exemple, les colis alimentaires fournis sont conçus pour répondre aux besoins nutritionnels d'une famille de cinq personnes pendant 15 jours, avec des stocks disponibles entre 15.000 et 20.000 colis, comprenant également des articles d'hygiène et des produits de prévention.

Hamlaoui a souligné que le Croissant-Rouge dispose d'équipes opérationnelles formées, prêtes à intervenir à tout moment. Depuis l'année dernière, l'organisation a mis en place des formations régionales pour les secouristes afin que chacun devienne une partie intégrante du système de secours.

Concernant la formation de la société civile, elle a également mentionné la proposition du Croissant-Rouge algérien de créer un comité national de réponse rapide aux catastrophes, pour mieux organiser les dons de solidarité et éviter les interférences de certains individus qui pourraient perturber le travail de la Protection civile, notamment lors d'incendies. Elle a insisté sur le fait que ces formations sont de portée internationale et respectent des normes internationales.

Le Croissant-Rouge prévoit également d'augmenter le nombre de formations pour ses volontaires, qui sont désormais plus de 20.000 répartis à travers le territoire, avec plus de 1.100 sections locales et 58 bureaux au niveau des wilayas. Cette base permet de garantir une réponse rapide à toute urgence.

Enfin, Hamlaoui a évoqué une nouvelle orientation pour le Croissant-Rouge algérien, qui est en cours d'étude, concernant la création de dépôts régionaux, avec au moins quatre ou cinq entrepôts, pour éviter tout retard dans la livraison des aides.

La présidente du Croissant-Rouge algérien a effectué cette déclaration lors d'une visite d'inspection à Béchar, où elle a rencontré des familles sinistrées et inspecté les centres d'hébergement ainsi que les aides alimentaires et les produits de nettoyage envoyés dans le cadre de la solidarité nationale.