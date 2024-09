Stade de Hocine Ait Ahmed : La JSK rassure

La direction de la Jeunesse et des Sports a assuré les supporters du club concernant l'accueil au nouveau stade Hocine Aït Ahmed pour prochaine saison de football.

Dans un communiqué officiel, la direction des "Canaris" a révélé que le président du conseil d'administration du club, El Hadi Ould Ali, a eu une conversation téléphonique avec Amine Masloug, le président par intérim de la Ligue de football professionnel.

Il a été convenu que tous les matchs de la Jeunesse sportive de Kabylie pour la saison 2024/2025 se dérouleraient au stade Hocine Aït Ahmed, après avoir surmonté les obstacles organisationnels qui avaient conduit la Ligue de football professionnel à programmer les premiers matchs de la JSK de la saison prochaine contre l’Olympique d’Akbou (26 septembre) et le Mouloudia d'Alger (1er octobre) au stade 1er Novembre de Tizi Ouzou.

Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, Aziz Tahir, avait confirmé que toutes les démarches avaient été complètes pour que la direction de la jeunesse et des sports prenne en charge la gestion et l'entretien de ce grand complexe sportif, permettant ainsi à la Jeunesse sportive de Kabylie de débuter sa nouvelle saison dans ce stade moderne, le troisième dans l'histoire du club, après le stade Oukil-Ramadan, jusqu'à la fin des années 1970, puis le stade 1er Novembre de Tizi Ouzou, et maintenant le stade Hussein Aït Ahmed.