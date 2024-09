Le ministre des sports intervient dans l’affaire de Cherif Waïl

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahmane Hammad, est finalement intervenu dans l'affaire du champion du monde de kick-boxing, Cherif Waïl Mammeri, après que celle-ci soit devenue un "cas d'opinion publique". Le ministre a reçu récemment Cherif Waïl après une longue période de souffrance et d'oubli médiatique, dans le but de résoudre son différend avec la Fédération algérienne de kick-boxing, un conflit qui durait depuis plusieurs mois.

Le champion du monde avait subi d'importantes pressions de la part de la Fédération, qui refusait de lui verser les sommes d'argent qui lui étaient dues. Face à ces difficultés, et après plusieurs mois d'attente, Cherif Waïl a finalement brisé le silence, exprimant son ras-le-bol lors d'une interview télévisée. Il a accusé la Fédération de le priver de ses fonds, ce qui l'a poussé à mettre en gage les bijoux de sa mère pour financer sa préparation à la compétition mondiale.

Bien que le ministère ait été au courant de cette situation depuis un certain temps, aucune action concrète n'avait été entreprise pour défendre le droit du champion. Ce n'est que suite à l'ampleur médiatique provoquée par les déclarations de Cherif Waïl que le ministère a réagi.

Sous la pression, le ministre Abdelrahmane Hammad a rencontré personnellement le champion et lui a promis de résoudre son problème, dans une tentative de désamorcer la crise et de préserver l'image du ministère.