مشاهد لانفجار أجهزة جديدة في لبنان (صور وفيديو)

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في لبنان، مشاهد جديدة لانفجار أجهزة لا سلكية أخرى، اليوم الأربعاء في لبنان.

وأفادت مصادر اعلامية محلية، بأن عددا من المناطق اللبنانية شهدت اليوم موجة جديدة من الانفجارات، بينها ضاحية بيروت الجنوبية وصيدا ومناطق مختلفة في الجنوب.

وأضافت المصادر اللبنانية أن الانفجارات تسببت في اندلاع حرائق داخل عدد من الشقق السكنية، وفي محلات تجارية.

Mercedes car burning after radio device explosion in Lebanon today. pic.twitter.com/NGfkrF3hlc — Clash Report (@clashreport) September 18, 2024

Crazy footage of explosion from a cell phone store in Beirut today. pic.twitter.com/iGrC66aAB4 — Clash Report (@clashreport) September 18, 2024

Damage caused by radio device that exploded inside a vehicle in Lebanon. pic.twitter.com/0AFn2V9kVr — Clash Report (@clashreport) September 18, 2024

انفجارات جديدة في ضاحية بيروت الجنوبية هذه المرة طالت أجهزة اللاسلكي "ووكي توكي" أو "القبضات" وهي مختلفة عن أجهزة البيجر وكان حزب الله قد اشترى دفعة أجهزة لاسلكي قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر#مذبحة_البيجر pic.twitter.com/LYBfij5g3n — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) September 18, 2024

وتسببت هذه الانفجارات، في "استشهاد 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح" كحصيلة أولية، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن "تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح"، فيما "قاربت عملية نقل الإصابات عبر سيارات الإسعاف على الانتهاء".

وأفادت مصادر إعلامية في لبنان في وقت سابق من عصر اليوم، بسماع دوي انفجارات صغيرة في عدد من المناطق اللبنانية، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف هرع إلى أماكن الانفجارات.

وصرح مصدر أمني قائلا: "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة أخرى مختلفة".

وأوضح مصدر أمني قائلا: "إسرائيل فجّرت اليوم أجهزة اللاسلكي الشخصية (ووكي توكي)".

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 4000 آخرين.