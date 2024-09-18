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العالم

مشاهد لانفجار أجهزة جديدة في لبنان (صور وفيديو)

18 سبتمبر 2024 ()
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أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في لبنان، مشاهد جديدة لانفجار أجهزة لا سلكية أخرى، اليوم الأربعاء في لبنان.

وأفادت مصادر اعلامية محلية، بأن عددا من المناطق اللبنانية شهدت اليوم موجة جديدة من الانفجارات، بينها ضاحية بيروت الجنوبية وصيدا ومناطق مختلفة في الجنوب.

وأضافت المصادر اللبنانية أن الانفجارات تسببت في اندلاع حرائق داخل عدد من الشقق السكنية، وفي محلات تجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتسببت هذه الانفجارات، في "استشهاد 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح" كحصيلة أولية، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

 وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن "تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح"، فيما "قاربت عملية نقل الإصابات عبر سيارات الإسعاف على الانتهاء".

وأفادت مصادر إعلامية في لبنان في وقت سابق من عصر اليوم، بسماع دوي انفجارات صغيرة في عدد من المناطق اللبنانية، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف هرع إلى أماكن الانفجارات.

وصرح مصدر أمني قائلا: "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة أخرى مختلفة".

وأوضح مصدر أمني قائلا: "إسرائيل فجّرت اليوم أجهزة اللاسلكي الشخصية (ووكي توكي)".

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 4000 آخرين.

 

 

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