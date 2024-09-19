علامة صينية تستعد لدخول الجزائر

أعلنت علامة "يوتونغ" الصينية عن عودتها رسميا الى السوق الجزائرية من خلال حفل اطلاقها الرسمي الذي سيكون يوم الأحد المقبل الموافق لـ 22 سبتمبر الجاري ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

وذكرت العلامة، في بيان تلقت "الخبر" اليوم نسخة منه، أنّ هذا الحفل سيكون فرصة للتعريف بهذه العلامة الصينية الرائدة عالميا في مجال صناعة الحافلات والحافلات الصغيرة، وعرض تشكيلة متنوعة من هذه الحافلات المجهزة بأحدث التكنلوجيا التي تضمن الرفاهية في الاستخدام فضلا عن الالتزامات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، بالإضافة الى مداخلات لممثلي هذه العلامة الصينية وشركاءها المحليين في الجزائر.

وعلى الرغم من حالة الركود الذي تعاني منه السوق الوطنية في ظل غياب العرض على خلفية عدم الفصح لحد الآن عن حصص الاستيراد المخصصة لكل وكيل معتمد، إلاّ أنّ السوق المحلية تبقى مهمة في أعين المتعاملين والوكلاء الراغبين في الاستفادة من حالة ارتفاع الطلب على السيارات باختلاف فئاتها وأنواعها.

ويجدر الذكر أن العلامة الصينية "يوتونغ" تعتبر شركة صينية تعمل في مجال تصنيع الحافلات والمعدات الثقيلة، وتنتج الشركة حوالي 65 ألف حافلة ومينى باص سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 40 بالمائة من إنتاج الحافلات في السوق الصينية وحوالي 13 بالمائة من صادرات الحافلات والحافلات الصغيرة الصينية للأسواق العالمية.