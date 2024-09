L'ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, a exprimé des sentiments profonds envers l'Algérie.

“Je ne veux pas mourir sans revisiter l’Algérie”, a déclaré Halilhodžić au journaliste algérien Hafid Derradji, lors d'une rencontre à Sarajevo. Cette déclaration témoigne de son attachement sincère au pays et à son peuple.

Ces propos ont été tenus lors de la participation de Halilhodžić au forum de Sarajevo, où il était l'invité d'honneur pour la présentation d'un film retraçant les moments marquants de sa carrière de joueur et d'entraîneur.

Vahid Halilhodžić a dirigé l'équipe nationale algérienne entre 2011 et 2014, période durant laquelle il a réalisé des exploits notables, notamment, la qualification de l'Algérie à la Coupe du monde 2014 au Brésil et la qualification en huitièmes de finale, un accomplissement historique pour le football algérien.