Le ministère de l’Habitat dresse le bilan des dégâts

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville supervise actuellement l'évaluation des dommages causés au stade Ali Ammar, dit "La Pointe", à Douéra, suite aux actes de violence et de vandalisme survenus lors du premier match officiel qu'il a accueilli. Ce match, qui a opposé le MC Alger à l'Union Sportive Monastirienne dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, a été marqué par des incidents regrettables.

Le ministère de l'Habitat reste responsable de la gestion du stade Ali Ammar, tout comme c'est le cas pour le stade Hocine Aït Ahmed à Tizi Ouzou.

Selon une source informée, une commission du ministère commencera, ce dimanche, à inspecter et évaluer les dégâts causés par ces incidents. La source précise que les dommages se limitent principalement à la destruction de plusieurs dizaines de sièges dans la tribune nord du stade, ainsi qu'à quelques dégâts mineurs dus aux jets de pierres après la sortie des supporters à la fin du match, entraînant aussi la destruction de plusieurs véhicules stationnés dans le parking du stade.

Outre la nécessité de déterminer les responsabilités pour ces scènes déplorables qui ternissent l'image de l'Algérie, il sera crucial de sanctionner les individus ou les groupes ayant participé à ces actes de violence. Il est, également, urgent de mettre en place un cadre juridique clair pour la gestion du stade, afin de clarifier la partie responsable de son administration, que ce soit le club amateur ou la société sportive par actions du MC Alger. La première rencontre a en effet été marquée par un manque d'organisation dû à l'implication de plusieurs parties, entre le club amateur, la société sportive, et la direction du complexe olympique, sous la tutelle du ministère de l'Habitat.