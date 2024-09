Un avion à destination d'Istanbul fait demi-tour en raison d'un problème technique

La compagnie nationale, Air Algérie, a annoncé, lundi dans un communiqué, qu'un avion à destination d'Istanbul a fait demi-tour, dimanche soir, vers l'aéroport international d'Alger, en raison d'un problème technique, assurant la prise de toutes les mesures pour accompagner les passagers, en attendant la programmation d'un nouveau vol, prévu ce lundi soir.

''La Compagnie aérienne nationale Air Algérie tient à informer et à rassurer son aimable clientèle, ainsi que l'opinion publique, qu'en raison d'un problème technique survenu sur le vol AH 3018, reliant Alger à Istanbul, ayant décollé hier 22 septembre 2024 à 23h02 de l'aéroport international Houari Boumediene, le commandant de bord a décidé de faire demi-tour au bout d'une heure de vol, et cela par mesure préventive et de sécurité des passagers et de l'équipage à bord'', précise le communiqué.

La même source a ajouté qu'une fois débarqués à l'aéroport international Houari Boumediene, ''les passagers ont été pris en charge par Air Algérie à travers des mesures d'hébergement et un autre vol a été programmé ce lundi soir, 23 septembre 2024 à 22h10, pour les transporter vers Istanbul''.

La compagnie aérienne assure également que la direction de la maintenance d'Air Algérie est ''à pied d'œuvre pour identifier l'origine de ce problème technique et le régler pour remettre l'appareil en service dans les meilleurs délais'', réaffirmant ''son engagement permanent au stricte respect des normes de sécurité les plus exigeantes''.