Réunion interministérielle importante

Une réunion interministérielle se tiendra demain au siège du gouvernement et sera présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, en présence de plusieurs responsables, suite aux événements douloureux survenus au stade "Ali La Pointe".

Seront présents à cette réunion le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, ainsi que le président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, en plus des représentants des différents corps de sécurité.

L'objectif de cette réunion est de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la répétition des incidents graves survenus au stade Ali Ammar lors du match entre le MC Alger et l'US Monastir, et de mettre en place une stratégie efficace pour une meilleure gestion des nouveaux stades.