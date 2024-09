Les ressortissants algériens au Liban appelés à se rapprocher de l’ambassade

L'ambassade d'Algérie au Liban a rendu public, ce mercredi, un communiqué à l'intention des membres de la communauté algérienne dans ce pays.

«Compte tenu des évolutions de la situation sécuritaire au Liban, et dans le cadre des mesures préventives et anticipatives visant à protéger la communauté algérienne, l'ambassade est en train d'étudier la possibilité d'organiser une opération de rapatriement volontaire au profit de la communauté», lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, l'ambassade a demandé aux citoyens souhaitant quitter le Liban pour l'Algérie de prendre contact avec elle et de lui fournir leurs informations personnelles.

Les informations demandées sont : (nom, prénom, adresse, copie du passeport, numéro de téléphone portable et fixe, et copie de la carte d'enregistrement consulaire), à envoyer à l'adresse e-mail suivante : [email protected]

Les services de l'ambassade resteront en contact permanent avec les membres de la communauté afin d’écouter et de répondre à leurs préoccupations dans ces circonstances, conclut le communiqué.