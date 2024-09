La France s'apprête-elle a reconnaitre sa responsabilité dans l'assassinat de Ben M'hidi

Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré le jeudi 19 septembre 2024, les membres français de la commission "mémoire" présidée par l’historien Benjamin Stora.

Dans une déclaration à l'hebdomadaire "Le Point", Stora a mentionné qu'il avait interrogé Macron sur la possibilité pour l'État français de reconnaître sa responsabilité dans l'assassinat du héros de la révolution Larbi Ben M'hidi.

Selon Stora, Macron a répondu « Nous verrons bien comment nous allons avancer », Il n'a pas dit non, et mon sentiment est qu'il attend le moment pour le faire » a ajouté Stora.

La France avait déjà reconnu l'assassinat de Maurice Audin et d'Ali Boumendjel, ainsi que la torture et le viol de la résistante Djamila Bouhired.

La version officielle actuelle concernant Ben M'hidi est qu'il s'est "suicidé". Cependant, le criminel Bigeard a admis à plusieurs reprises, y compris à la sœur du martyr, que le héros de la révolution avait été tué sur ordre des autorités françaises.

De plus, Paul Aussaresses avait donné en 2000 plus de détails sur l'assassinat de Ben M'hidi dans un livre qui avait suscité beaucoup de controverse à cause de ses révélations sur les tortures pendant la guerre de libération. Il a déclaré qu'il avait personnellement supervisé l'exécution de Ben M'hidi, qui avait été pendu dans une ferme dans la Mitidja, et présenté comme un suicide.