وهران: عمل فني تاريخي يضم أكثر من ألف مشارك

تفقد العيد ربيقة وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، صبيحة اليوم، بالقرية المتوسطية بوهران بمختلف ورشات التحضير للعمل الفني التاريخي الضخم " روح الجزائر" من إخراج أحمد رزاق و بمشاركة قرابة الألف فنان وتقني لتحضير العمل الذي سيعرض في الفاتح نوفمبر القادم بالقاعة البيضاوية احتفالا بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية .

واعتبر الوزير بأن العمل يندرج ضمن إستراتيجية الدولة حول حماية تاريخ الجزائر و الأبعاد الهوياتية من خلال هذا العمل الضخم " روح الجزائر" بالتركيز على القيم التي يكتنزها الجزائريين منذ الأزل بمشاهد فنية راقية و توظيف آخر التكنولوجيات.

و كشف عن مشاريع جديدة للوزارة تتمثل في إنجاز أول لعبة الكترونية حول ثورة أول نوفمبر من طرف مبدعين شباب متحكمين في الذكاء الصناعي و التكنولوجيات، بالإضافة إلى إنجاز خريطة رقمية معلمية للمعالم التذكارية و التاريخية في الجزائر.

من جهته، قدم المخرج أحمد رزاق بعض التفاصيل حول العمل الفني التاريخي قائلا " يشارك 700فنان وراقص فوق الخشبة و200 تقني يشتغلون على مستوى القاعة البيضاوية لانجاز الخشبة و العرض التقني الفريد من نوعه بسواعد جزائرية، يلخص العمل مختلف محطات تاريخ الجزائر ونسجل مشاركة مجموعة من الفنانين العرب من مختلف البلدان نذكر من بينهم الفنان الليبي أحمد سالم مؤدي دور بلال في فيلم الرسالة و يشرف على ورشة التكوين في القرية المتوسطية التي تحتضن ورشات السينوغرافيا و صناعة الديكورات و الاكسسورات و الرقص و الغناء و كتابة السيناريو و التحلين و حتى الخياطة و تسجيل بعض المقاطع في اذاعة الباهية بوهران".

وأوضح بأن مدة العرض هي ساعة و30 دقيقة حاليا لكن يمكن تغيير المدة بالنظر لصعوبة اختصار محطات التاريخ الجزائري و كل الحوارات و الشخصيات العظيمة التي صنعت تاريخنا و جسدت فلسفة الجزائري في الحياة و رفضه الانصياع للغزاة و حبه للحرية و مساندته لقضايا تحرر البلدان كل هذا الجانب الانساني مولود مع الجزائري فطريا."

كما عبرت الفنانة آمال وهبي عن سعادتها بالمشاركة في العمل بأداء دور أساسي في العرض يجسد الجزائر عبر الحقب التاريخية و العرض مهم بالنسبة للجزائر داخليا و خارجيا ليعرف الجميع ان الجزائر لم تولد صدفة بل هي حكاية و تاريخ عظيم مما يجعلها قدوة للبلدان التي تناضل من أجل التحرر كفسلطين و لبنان و العراق و سوريا."

تطرق الشاعر ابراهيم صديقي المشارك في ورشة كتابة السيناريو لبعض تفاصيل العمل الذي يعود للفترة النوميدية و مقاومة مختلف الغزاة مثل الوندال و الرومان ووصولا للثورة التحريرية.