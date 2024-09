Ghali renouvelle sa condamnation de la position du président français

Le président sahraoui, Ibrahim Ghali, a exprimé sa condamnation des "positions honteuses" adoptées par certaines parties qui soutiennent la thèse coloniale marocaine au Sahara occidental, appelant le Conseil de sécurité et les Nations Unies à assumer leur responsabilité dans l'achèvement du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique.

Dans un discours lors de l'ouverture de la cinquième session ordinaire du secrétariat national du Front Polisario, hier soir, Ghali a évoqué la déclaration du président français, affirmant qu'il allait violer le droit international en donnant ce qu'il ne possède pas à ceux qui ne le méritent pas, participant ainsi à la provocation de l'État occupant marocain en piétinant ouvertement le droit international et le droit international humanitaire.

Le président sahraoui a souligné la responsabilité du Conseil de sécurité et des Nations Unies dans l'achèvement de la décolonisation de la dernière colonie en Afrique.

Il a également renouvelé son appel à l'Union africaine pour "faire respecter les principes et objectifs de sa charte fondatrice, en particulier le respect des frontières héritées à l'indépendance", avertissant du "danger imminent que représente l'État occupant marocain et ses pratiques honteuses, comme cela a été récemment observé au Japon, sur l'unité, la cohésion et l'harmonie de l'organisation continentale".