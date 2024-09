Commercialisation de l'insuline "Made in Algérie"

Le directeur général du groupe "Biocare", Abdelkader Amraoui, a annoncé hier, à Alger, la commercialisation dès la semaine prochaine de l’insuline algérienne nommée "Bio Mix" et "Bio Rapid.

Lors de la cérémonie de lancement officiel de la première insuline fabriquée en Algérie par le laboratoire "Biocare", Amraoui a confirmé que ce produit "est le fruit d'efforts et de recherches en accord avec les efforts de l'État pour développer l'industrie pharmaceutique afin d'atteindre l'autosuffisance dans ce domaine, et représente une étape importante vers une prise en charge optimale des patients diabétiques".

Amraoui a souligné que l'insuline, qui était précédemment importée, "sera disponible sur le marché algérien à partir de la semaine prochaine, sous deux formes : l'une à action rapide et l'autre à action intermédiaire et lente sous forme de médicament générique". Il a indiqué qu'avant " la fin de l'année en cours, les laboratoires 'Biocare' mettront plus d'un million de boîtes sur le marché, destinées à toutes les tranches d'âge sous forme de stylos".

Il a également ajouté que l'objectif est "d'exporter pour une valeur de plus de 250 millions d'euros d'insuline avant la fin de l'année 2025", précisant que "l'exportation sera dirigée vers plusieurs pays arabes et africains, notamment l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Tunisie et la Libye".

De son côté, le professeur Amar Tabaibia, chef du département de médecine interne à l'hôpital "Birtraria" d’El Biar, a indiqué que "10,5 % de la population en Algérie est atteinte de diabète, âgée de 20 à 79 ans", ajoutant que "la moitié d'entre eux ignore qu'ils souffrent de cette maladie qui entraîne de nombreux problèmes de santé touchant les yeux, les reins et le cœur".