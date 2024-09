Liban: 2 millions de déplacés depuis le début de l'agression sioniste

Un responsable du gouvernement libanais a annoncé qu’il y avait environ 2 millions de déplacés à la suite de l’agression sioniste contre le Liban il y a une semaine, qui a tué et blessé des centaines.

Nasser Yassin, chef de la cellule de crise du gouvernement et ministre de l’environnement du gouvernement intérimaire libanais, a déclaré à la presse ce dimanche que quelque 2 millions de Libanais avaient été déplacés par les attaques sionistes au Liban depuis le 23 septembre dont des centaines de milliers de personnes hier seulement.

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a annoncé que plus de 200.000 personnes avaient été déplacées à l’intérieur du Liban à la suite des attaques sionistes.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Grandi a révélé que plus de 50 000 libanais et Syriens au Liban avaient traversé la frontière vers la Syrie, fuyant les frappes aériennes sionistes.

Le Liban subit des attaques sionistes massives sur divers gouvernorats et régions, en particulier dans la capitale Beyrouth et les villages et villes du sud, tuant et blessant près de 3000 personnes, dont le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et de pousser des centaines de milliers de résidents des zones ciblées dans une grande vague de déplacement.

Hier, seulement 33 personnes ont été tuées et 195 blessées. Firas Abiad, le ministre de la santé publique du gouvernement intérimaire libanais, a également annoncé dans des déclarations aux médias locaux que le bilan des agressions sionistes contre le Liban depuis le 8 octobre était de 1640 morts et 8408 blessés.