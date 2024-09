France : L'extrême droite commence à exploiter le dossier de l'immigration

Le parti d'extrême droite français, le Rassemblement National, n'a pas attendu que le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, présente la déclaration de politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale, prévue pour demain mardi, pour tracer des "lignes rouges" sur les questions d'immigration et de sécurité, par l'intermédiaire de son porte-parole, Laurent Jacobelli, ce lundi dans des déclarations télévisées.

Jacobelli a déclaré sur la chaîne TF1 : "Si Michel Barnier ne respecte pas certaines lignes rouges, à savoir la réduction de l'immigration, l'augmentation du pouvoir d'achat et le renforcement de la sécurité, il y aura un contrôle."

Ces déclarations sont perçues par des observateurs comme une tentative stratégique d'imposer des contraintes ou un contrôle préemptif sur l'équipe gouvernementale dès le départ, la rendant vulnérable sur ces dossiers.

L'extrême droite parle d'une position de force, ayant augmenté son nombre de députés à l'Assemblée nationale de près de 90 à plus de 145, remportant le premier tour des dernières législatives en France qui ont eu lieu il y a environ trois mois, avant que la gauche et le centre-droit ne reprennent la tête au second tour.

Le Premier ministre Michel Barnier doit présenter les grandes lignes de son programme gouvernemental dans un contexte politique et parlementaire fragmenté, où plusieurs partis menacent de voter une motion de censure contre son gouvernement. Il reviendra le 9 octobre pour soumettre le projet de budget pour 2025, alors que le pays fait face à des problèmes économiques majeurs, notamment une dette croissante à des niveaux sans précédent.

À travers son porte-parole sur TF1, l'extrême droite a également adressé de vives critiques à l'encontre du gouvernement avant même qu'il ne commence à travailler ou à exposer ses plans devant l'Assemblée nationale, estimant qu'il contient "de grandes contradictions dans ses orientations entre ses membres, ce qui le rendra incohérent."