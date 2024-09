Lancement d'une campagne de vaccination au Sud du pays

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé ce lundi une réunion de coordination concernant la situation sanitaire dans les wilayas ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme. Le ministre a écouté des rapports détaillés sur l'état de santé dans les régions concernées et sur les mesures prises.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, Saihi a donné plusieurs instructions, notamment l'envoi immédiat de quantités supplémentaires de médicaments contre le paludisme, de vaccins et de sérums antidiphtériques, afin de garantir une prise en charge urgente et complète des cas enregistrés. La Pharmacie centrale des hôpitaux avait déjà envoyé hier une quantité considérable de médicaments antipaludiques aux wilayas de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

Le ministre a également ordonné, lors de cette réunion en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs généraux de l'Institut Pasteur d'Algérie, de la Pharmacie centrale des hôpitaux et de l'Institut national de santé publique, de mobiliser toutes les ressources nécessaires et logistiques pour faciliter le travail des équipes médicales et paramédicales, tout en renforçant ces équipes avec des ressources humaines provenant des régions voisines des wilayas touchées.

Il a aussi instruit de réserver une aile spécifique pour les cas légers ne nécessitant pas d'hospitalisation dans les wilayas affectées, tandis que les cas graves seront transférés vers les établissements de santé de la wilaya de Tamanrasset pour recevoir les soins appropriés selon les protocoles médicaux en vigueur, jusqu'à leur rétablissement complet.

Le ministre de la Santé a, également, ordonné la vaccination de toutes les catégories de la population, y compris les enfants, dans les wilayas touchées, avec une dose de rappel pour ceux déjà vaccinés, à titre préventif.

Enfin, le ministre a demandé à la cellule de vigilance, mise en place dès l'apparition de la maladie, de préparer des rapports quotidiens sur l'évolution de la situation sanitaire.