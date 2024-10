Les hôpitaux approvisionnés en grandes quantités de médicaments contre le paludisme

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a annoncé ce vendredi depuis la wilaya d'In Guezzam que des quantités importantes de médicaments contre le paludisme, y compris des injections, ont été distribuées aux hôpitaux à travers tout le pays, en prévision de toute urgence.

Le ministre a précisé que la prise en charge des cas de paludisme a été renforcée par la mise à disposition d'injections pour soutenir les traitements. Il a ajouté que la wilaya d'In Guezzam a bénéficié de 1400 injections, Bordj Badji Mokhtar de 2000 injections, et Tamanrasset de 500 injections. De plus, le stock dans la succursale de la pharmacie centrale de Tamanrasset compte 2000 injections, a rapporté la radio nationale.

Le ministre a, également, indiqué que la wilaya d'Adrar a reçu 100 injections, Béchar 300 injections, Annaba et Oran 50 injections chacune, et Biskra 200 injections. Le stock à Alger comprend 1012 injections et 1126 boîtes de comprimés, en plus des stocks déjà transférés aux différents hôpitaux.

Saihi a assuré que ces stocks sont "renouvelés périodiquement" et que toutes les wilayas sont approvisionnées en injections et en médicaments supplémentaires en prévision de toute urgence.

À cette occasion, le ministre a rappelé que les services de santé sont mis à la disposition des citoyens et de tous les résidents des régions où des cas de paludisme et de diphtérie ont été enregistrés.