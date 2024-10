Le Mouloudia d'Alger sans stade

L'équipe du Mouloudia d’Alger devra chercher un nouveau stade pour accueillir son prochain match contre la Mouloudia d’Oran, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue Professionnelle, après qu'il lui ait été impossible de continuer à jouer au stade Ali Ammar de Douira.

Le terrain du stade, inauguré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en juillet dernier, n'a pas supporté plus de deux matchs (Mouloudia d'Alger contre l'Union de Monastir et le Paradou) et est devenu complètement inutilisable, représentant un danger pour la santé et la sécurité des joueurs.

Une source responsable a confirmé au quotidien "El Khabar" que l'équipe du Mouloudia d'Alger ne pourra pas retourner dans son "nouveau fief" même après la fin des travaux de réparation des dommages causés lors du match contre Monastir, notamment au niveau des gradins, en raison de l'état catastrophique du terrain qui s'est considérablement détérioré après l'inauguration. Les tentatives de réparation effectuées récemment pour préparer le terrain à accueillir les matchs du champion d'Algérie n'ont pas été efficaces.

La même source a indiqué que la fermeture du stade et la réhabilitation du terrain s'avéreront inévitables, même si cela se fera au détriment du Mouloudia, qui devra frapper à toutes les portes pour trouver un autre stade dans les prochains jours, parmi des options très limitées (stades de Rouiba et de Dar El Beida) et, dans une moindre mesure, le stade du martyr Mustapha Tchaker, dont le wali de la wilaya maintient l'exigence de jouer à huis clos pour rouvrir ses portes à la compétition.

Le stade Nelson Mandela semble également destiné à connaître le même sort, après la décision hâtive du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, de le rouvrir pour accueillir les matchs de l’USMA, sans tenir compte du temps nécessaire pour que le gazon, semé juste après la fermeture du stade suite au match entre le Mouloudia d'Alger et le club libérien du Watanga (3 semaines au lieu de 6 semaines), puisse pousser. Cela s'est traduit par une détérioration du terrain, dont l'un des premières victimes fut le joueur du CR Belouizdad, Ghiles Guenaoui. À noter que le stade Nelson Mandela accueillera aujourd'hui un deuxième match de l’USMA contre leMouloudia d’El Bayadh, match dont le CR avait demandé le report (au prétexte de a convocation de trois de ses joueurs pendant les dates FIFA), mais la Ligue et la FAF ont rejeté la demande.