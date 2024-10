Envoi de matériel médical aux wilayas du Sud

Le ministère de la Santé a envoyé, ce mardi, une importante quantité de vaccins et de sérums aux wilayas de Tamanrasset et In Guezzam, conformément aux décisions du Conseil des ministres de dimanche dernier et aux instructions du président de la République.

Selon le communiqué du ministère, il s'agit de 21.000 doses de vaccin et de 330 doses de sérum antidiphtérique.

Cette mesure vise à renforcer les établissements de santé dans les wilayas du Sud, qui ont enregistré des cas de diphtérie et de paludisme importés.

La même source ajoute que des équipements médicaux seront envoyés demain, mercredi, aux wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam afin d'assurer une prise en charge optimale des patients et de fournir tous les moyens nécessaires aux équipes médicales et paramédicales dans ces wilayas et les zones voisines.

Ces équipements incluent 35 lits médicaux entièrement équipés, ainsi que 30 concentrateurs d'oxygène et d'autres fournitures médicales.