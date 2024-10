Le hezbollah perturbe les plans sionistes à Gaza

Le Front Nord a reçu un coup dur en raison suite à la série d'assassinats, dont l'un a visé le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et un groupe de dirigeants du parti, notamment ceux appartenant à l'élite militaire, semant la confusion au sein du mouvement qui est aujourd'hui confronté à un défi complexe : rassembler à nouveau ses forces, réorganiser ses rangs, reprendre la résistance et continuer à soutenir le front de la bande de Gaza, qui continue également à résister au génocide commis par les sionistes.

L'occupation sioniste, dirigée par le gouvernement d'extrême droite, a mis à exécution ses menaces de lancer une guerre ouverte contre le Liban, sous prétexte de neutraliser les armes du Hezbollah et de couper le soutien qu'il apporte à la résistance palestinienne dans la bande de Gaza.

ignorant les appels internationaux, alliés ou opposants, pour éviter cette guerre, qui pourrait s'étendre jusqu'à devenir régionale, plonge les peuples de toute la région dans une spirale de dévastation.

Avec le déclenchement de la bataille du « Déluge d’Al-Aqsa », il y a un an, lorsque les combattants de la résistance palestinienne ont ciblé les colonies situées autour de Gaza lors d’une attaque surprise, au cours de laquelle ils ont capturé de nombreux soldats et colons sionistes, l’occupation a lancé une guerre de vengeance contre les habitants de Gaza, obligeant la résistance libanaise à soutenir la bande et à alléger le siège qui y est imposé, en ciblant les sites militaires sensibles de l'entité sioniste à la frontière sud avec les territoires palestiniens occupés, en déclarant qu'elle n'arrêtera pas les tirs de missiles jusqu’à ce que l’occupation mette fin à sa guerre ouverte et absurde dans la bande de Gaza.

Il ne fait aucun doute que l’une des plus grandes réussites du Front de soutien du Nord a été d’expulser et de forcer des dizaines de milliers de sionistes à fuir les colonies proches de la frontière libanaise, car beaucoup d’entre eux préféraient fuir à l’étranger, tandis que le gouvernement d’occupation est contraint de fournir des abris. et des chambres d'hôtel pour les accueillir.

Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu a annoncé que le retour de ces colons dans leurs « foyers » du nord était devenu l’objectif le plus important de cette guerre déclarée contre le Liban, en plus de neutraliser les attaques du « Hezbollah » contre eux à l’avenir.

Les erreurs du Hezbollah Le Hezbollah a commis de erreurs stratégiques et de renseignement qui ont facilité l'infiltration du parti par des éléments sioniste et la perpétration d'une série d'assassinats contre des dirigeants éminents.

L'Iran, en tant qu'allié stratégique du Hezbollah, a finalement réagi et répondu à l'assassinat du secrétaire général Hassan Nasrallah, et avant lui du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran en juillet dernier, en lançant environ 200 missiles balistiques.

contre des cibles militaires dans l'intérieur occupé, le 1er octobre, provoquant un état de terreur parmi les colons qui ont fui vers les abris.

Téhéran a annoncé que son attaque avait réussi après avoir atteint 90% de ses objectifs, mais le Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a déclaré que l'Iran « avait commis une grave erreur et en paierait le prix », tandis que la porte-parole de l'armée sioniste, Dania Hagari, a déclaré : « Nous déciderons comment réagir quand, où et comment ».

L'entité a entamé une invasion terrestre du sud du Liban, qui, selon elle, ne durera pas longtemps, parallèlement aux raids lancés par l'armée de l'air depuis le 23 septembre dernier sur des cibles civiles qui, selon elle, sont des bastions du Hezbollah.

Ces raids ont plus de 600 civils libanais, avec l'assassinat de cadres du parti dirigé par Hassan Nasrallah, outre la destruction importante d'infrastructures et d’habitations a également contraint environ un million de Libanais à fuir les banlieues sud vers le nord du Liban ou traverser la frontière en direction des zones frontalières syriennes.

Le Front Nord a subi une e de «renseignement », après qu’il est devenu clair que l’entité sioniste était capable d’infiltrer le Hezbollah, grâce à des espions implantés au Liban, ainsi qu’à des dispositifs de suivi et de repérage, comme le Mossad sioniste a pu le faire en faisant exploser les appareils de communication sans fil que les membres du Parti, faisant plus de 160 morts, dont des civils et des membres du parti, sans parler des milliers de blessés graves causés par les explosions.

Le front nord tiendra-t-il ?

Ces attentats à la bombe ont démontré l'étendue de l’infiltration dont le parti a été victime, allant jusqu'à identifier les dates et les lieux de réunions secrètes de la direction du parti, ce qui a permis à l'entité de mener des « actions spécifiques », des assassinats qui ont visé des personnalités et des cadres influents de la résistance, dirigés par Nasrallah, ce qui a semé la confusion dans le parti libanais et l'a forcé à revoir ses documents et ses plans.

La résistance libanaise traverse aujourd'hui une phase délicate de son parcours, car elle est appelée à rassembler rapidement ses forces et à modifier radicalement la méthode de son travail de renseignement, notamment pour découvrir l'origine des intrusions auxquelles le parti est confronté, et réflechir rapidement à une stratégie de communication pour regrouper ses rangs et renforcer sa sécurité.