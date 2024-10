Gaza pourrait traîner Macron devant la CPI

Le collectif "Europe Palestine" a annoncé, lundi, qu'elle avait déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, aux Pays-Bas, contre le président français Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et l'ex-ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, les accusant de "complicité dans des crimes de guerre à Gaza".

La co-fondatrice et dirigeante d'EuroPalestine, Olivia Zemor, a révélé dans une vidéo publiée sur la plateforme "X", reprise par des médias français, que la plainte contient "toutes les preuves qui démontrent la complicité du président Macron, de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, et de l'ex-ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide à Gaza".

Selon Zemor, la plainte repose sur le fait que "le soutien militaire, diplomatique et économique inconditionnel fourni par la France depuis le début des bombardements sur Gaza, le 8 octobre, fait partie intégrante de cette complicité".

Les rapports médiatiques français ajoutent que la plainte, composée de 27 pages, a été envoyée à la CPI, détaillant tous les éléments juridiques et les précédents qui prouvent que les dirigeants français étaient au courant des intentions génocidaires des autorités israéliennes. Malgré les avertissements, ils ont non seulement ignoré ces faits, mais ont encouragé ces crimes au lieu de les empêcher.

L'activiste a également souligné que les responsables français en question avaient violé leurs obligations vis-à-vis du Statut de Rome, qui a institué la CPI et dont la France est membre, ainsi que la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, qu'ils ont signée.

Zemor conclut en soulignant que le soutien occidental à l'agression israélienne contre Gaza, sous couvert de "légitime défense", omet que les Palestiniens sont les victimes d'une occupation dévastatrice et criminelle depuis des décennies. Le soulèvement du 7 octobre, baptisé "Al-Aqsa Flood", doit être vu comme un acte de défense légitime.