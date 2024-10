Khalil al-Hayya : Les positions du Hamas demeurent inchangées

Le mouvement de résistance islamique "Hamas" a annoncé ce vendredi, le martyre de son président, Yahya Sinwar, lors d'une allocution prononcée par Khalil al-Hayya, le chef de Hamas à Gaza, diffusée sur la chaîne qatarie "Al Jazeera".

« Nous pleurons à la nation islamique et arabe un homme parmi les plus courageux, un homme qui a consacré sa vie pour la Palestine. Dieu lui a été fidèle, et Il l'a choisi comme martyr», a déclaré Khalil al-Hayya.

«Nous annonçons le décès du président du bureau politique, qui a rencontré son sort en avançant, non pas en reculant, en première ligne, se déplaçant entre les sites de combat, ferme et défendant la terre de Palestine», a-t-il ajouté.

Khalil al-Hayya a également évoqué la persévérance de Sinwar, affirmant : « Il a continué à donner après sa sortie de prison, jusqu'à ce que ses yeux soient éclairés par l'immense flots de la résistance ».

« Le sang des martyrs continuera à éclairer notre chemin et à être un motif de résistance et de fermeté. Nous te promettons, ô Abu Ibrahim, que ton drapeau ne tombera pas, mais restera élevé dans le ciel. Paix à toi, ô Abu Ibrahim, homme ascétique et pieux. Paix à toi en tant que prisonnier, paix à toi en tant que combattant, paix à toi en tant que leader, paix à toi en tant que martyr, que Dieu te fasse miséricorde, ô Abu Ibrahim, et t'accueille dans le paradis le plus élevé», poursuit-il.

Concernant l'avenir du mouvement après la perte d'un de ses symboles, il a déclaré : « Le martyre du commandant Sinwar et de ses prédécesseurs ne fera que renforcer notre mouvement», a enchainé Khalil al-Hayya.

Le Hamas, par la voix de Khalil al-Hayya, a également affirmé que ses positions demeurent inchangées malgré le martyr de Sinwar, en insistant sur le fait que « les prisonniers de l'occupation ne reviendront qu'avec l'arrêt des agressions sur Gaza et le retrait complet de celles-ci, ainsi que la libération de nos prisonniers».