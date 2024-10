Un nouveau pôle agricole dans le sud

Un nouveau pôle agricole algéro-saoudien est prévu dans le domaine des cultures stratégiques et de l'élevage de vaches laitières, sur une superficie de plus de 20 000 hectares dans la wilaya d’El Ménéa.

Selon un communiqué de la wilaya, une réunion présidée par le wali, Mokhtar Ben Malek, a été tenue hier, réunissant des représentants d'une entreprise algérienne et d'une entreprise saoudienne, en présence d'un représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les deux parties ont écouté une présentation faite par la direction des services agricoles sur les atouts disponibles dans la wilaya dans le domaine agricole.

Le communiqué ajoute que cette présentation a couvert divers aspects des capacités disponibles, tels que la qualité des sols, les énormes ressources en eau, ainsi que le climat propice à la culture de différentes sortes de céréales, de légumes, de fruits et à l'élevage. À cet égard, une superficie de plus de 20 000 hectares a été proposée dans la zone agricole dénommée "Maharegu El Homr", située à l'extrême est de la commune de Hassi El Gara, que la délégation d'investisseurs a visitée.

De son côté, le représentant du partenaire algérien, Azzouz Moussiou, a déclaré à l'APS que "cet investissement, doté de plus de 12 milliards DZD, créera environ 182 postes de travail permanents et 300 postes de travail saisonniers. Il contribuera à renforcer les capacités de production agricole en Algérie, puisque les partenaires visent à exploiter plus de 20 000 hectares de diverses cultures stratégiques, ainsi qu'à élever 2 000 vaches laitières, avec la possibilité d'étendre la superficie de 8 000 hectares supplémentaires, afin de garantir la sécurité alimentaire et de réaliser l'industrie de transformation."

Pour sa part, le représentant du partenaire saoudien, Ali Ben Ahmed Al-Musahili, a affirmé que "ce projet est dédié à la culture du blé et à l'élevage de vaches, compte tenu des énormes possibilités dont dispose la wilaya d’El Ménéa avec ses vastes terres arables et ses eaux souterraines, ainsi que du soutien gouvernemental accordé aux investisseurs agricoles, qui constitue un facteur important dans la réalisation de ce projet qui pourra être mis en œuvre par étapes et sur cinq ans ".

Il a également salué les atouts dont dispose la wilaya en particulier et l'Algérie en général, y compris les infrastructures adaptées pour encourager le climat d'investissement, ainsi que la présence de banques facilitant les opérations de transferts financiers.

Il a confirmé, dans ce contexte, que le partenaire saoudien fournira toutes les ressources technologiques avancées nécessaires à la réussite de ce projet dans les cultures stratégiques, et "relèvera le défi", d'autant plus que l'agriculture saharienne en Algérie "a obtenu des résultats remarquables et encourageants".