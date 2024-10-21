خارطة طريق بين وزارة الطاقة وشركة ألمانية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن المجمع الألماني أش & أر العالمي "جي أم بي أش انترناشيونال" بقيادة رئيسها التنفيذي، نيلز هانز هانسن، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي.

حيث بحث الجانبان بهذه المناسبة، حالة علاقات التعاون بين سوناطراك والمجمع الألماني أش & أر العالمي في مجال المحروقات، ولاسيما في مجال الصناعات والتكنولوجيات المبتكرة البتروكيميائية والتكريرية، وخاصة بعد الامضاء على مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنجاز دراسة جدوى لمشروع صناعي في الجزائر.

كما أشار وزير الطاقة والمناجم، إلى أن الجزائر تنتهج سياسة طاقوية متنوعة، منها تطوير الصناعة البتروكيماوية والأنشطة المختلفة التابعة لها، والتي تعتبر أحد ركائزها من أجل تثمين أفضل للموارد الوطنية من المحروقات وتحقيق قيمة مضافة عالية، وكذا توفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية الضرورية للصناعة الجزائرية.

كما أكد المتحدث على أهمية التعاون المشترك بين الجزائر وألمانيا والذي يرتكز على أسس اقتصادية متماسكة في إطار شراكة قائمة على المصالح الاقتصادية المتبادلة، واتفق الطرفان على تكوين فريق عمل مشترك يتولى مهمة وضع خارطة طريق وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وخاصة في مجال الصناعة التحويلية للمحروقات.