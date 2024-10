Des morts et des blessés dans un attentat près d’Ankara

Un attentat a fait quatre morts et quatorze blessés mercredi devant le siège des industries de défense de Turquie, à proximité d’Ankara, selon les bilans partagés par les autorités.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé ce mercredi qu'un attentat qualifié de "terroriste" a causé des morts et des blessés au sein du siège de la société turque des industries aérospatiales et de défense "TUSAŞ" à Ankara.

Yerlikaya a assuré que les autorités tiendront le public informé des derniers développements concernant l’attentat.

Le bureau du procureur général principal d'Ankara avait ouvert une enquête sur l'incident, a ajouté le ministre turc de la Justice, Yılmaz Tunç.

Des médias turcs ont rapporté, plus tôt dans la journée qu’une forte explosion suivie de tirs ont eu lieu dans les locaux de la société "TUSAŞ".

L'agence Anadolu a indiqué que les forces de sécurité, les pompiers et les équipes médicales ont été dépêchés sur les lieux de l'explosion et des coups de feu.