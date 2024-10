Du nouveau concernant le projet de l’usine Hyundai en Algérie

Le Président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim Boughali, a conclu sa visite officielle en Corée du Sud, effectuée sur invitation de son homologue, le Président de l'Assemblée nationale de Corée du Sud, Kim Jin-pyo, selon un communiqué de l'APN ce vendredi.

Lors de la troisième et dernière journée de cette visite, le Président de l’APN a visité les complexes de Hyundai et LG ainsi que le Musée national de Corée.

Au complexe Hyundai, Boughali a suivi les différentes étapes de fabrication et visité plusieurs départements importants, notamment ceux dédiés aux voitures du futur, équipées de technologies hydrogène et électroniques.

Dans un entretien avec les responsables du groupe Hyundai, en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Corée, Boughali a salué l’évolution des activités de Hyundai, en particulier les préparatifs pour l’implantation d’une usine en Algérie en 2025.

Selon les prévisions, le réseau mondial d’usines de Hyundai atteindra 15 sites, avec une production potentielle d’un million et demi de véhicules en Corée et trois millions dans les usines à l’étranger.

Boughali a exprimé sa conviction que l’usine de Hyundai en Algérie augmentera la production en raison de la forte demande pour la marque, permettant éventuellement des exportations vers l’Afrique.

Dans ce contexte, il a également souligné les avantages de la loi sur l’investissement, qui améliore le climat des affaires en Algérie et soutient les start-ups pour développer la sous-traitance, contribuant ainsi à l’augmentation du taux d’intégration dans la production locale.

Au centre de recherche et développement de LG, Boughali a visité le "Hall de l'Innovation" où il a découvert les robots de troisième génération utilisés dans les hôtels, restaurants et domiciles, ainsi que des composants électroniques pour voitures, produits grâce à l'intelligence artificielle.

Enfin, lors de sa visite au Musée national de Corée, fondé en 1945, il a exploré l’histoire et le patrimoine coréen.

Le musée abrite près de quatre millions de pièces, dont 150.000 sont exposées chaque jour pour le public.