Ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet: les images impressionnantes du chantier (vidéo)

Les travaux du gigantesque projet ferroviaire reliant Béchar, Tindouf et Gara Djebilet, le premier du genre dans l'histoire des chemins de fer du pays, avancent bien. Ce projet, qui a débuté il y a un an, devrait entrer en service l'année prochaine, en 2025.

Les travaux de ce "projet colossal", lancés en octobre 2023 sur décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune, progressent "bien", notamment sur le premier tronçon "Béchar-Hammaguir" sur une distance de 200 km, selon Abdelkader Mezzar, directeur de la communication de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.

À ce jour, le premier segment du projet a permis de réaliser plus de 8,8 millions de mètres cubes de remblais sur plus de 12,9 millions prévus, soit un taux d'achèvement de 68 %. De plus, plus de 1,5 million de mètres cubes de travaux de terrassement ont été effectués sur environ 3,8 millions prévus, représentant 40 % des travaux. Tous les remblais et terrassements de ce tronçon de 200 km devraient être achevés d'ici fin juin 2025.

Concernant les infrastructures ferroviaires sur ce tronçon, sept ponts ont été commencés sur les treize prévus, ainsi que douze passages à niveau sur quatorze planifiés, a précisé Mezzar.

En plus de ces réalisations, 8 693 mètres de canalisations en béton ont déjà été réalisées sur les 13 574 prévues pour ce premier tronçon. Par ailleurs, 59 plateformes en béton ont été construites sur les 92 programmées, avec une prévision d'achèvement de tous ces équipements d'ici fin mars 2025.

Pour ce qui est de la pose des rails sur le même tronçon, les capacités du consortium d'entreprises publiques en charge des travaux sont d'environ 1,5 km par jour, ce qui permettra de compléter la pose des rails sur l'ensemble de ce tronçon d'ici fin novembre 2025.

Concernant le tronçon Béchar-Abadla (98 km), un avancement "significatif" des travaux de nivellement a été enregistré, selon Mezzar, qui a noté que plus de 7,4 millions de mètres cubes de remblais avaient été réalisés sur plus de 7,9 millions prévus, soit un taux d'achèvement de 94 %. En ce qui concerne le terrassement, plus de 1,36 million de mètres cubes ont été réalisés sur 1,39 million prévus, représentant 93 % d'achèvement.

Mise en service au cours du premier trimestre de l'année 2025

Le premier tronçon du projet ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet devrait être achevé et entrer en service au cours du premier trimestre de l'année 2025, a déclaré le PDG de l'entreprise publique "Cosidar-Travaux", Cherif Grira. Cette société fait partie des entreprises chargées de réaliser ce grand projet ferroviaire, lors d'une visite de contrôle récente du site par le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lahkhder Rekhroukh, et le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana.

Ce projet ferroviaire colossal est destiné à valoriser le minerai de fer du gisement de Gara Djebilet, qui est divisé en trois grands tronçons : Béchar-Hammaguir (200 km), Tindouf-Oum El Assel (175 km) et Hammaguir-Oum El Assel-Tindouf-Gara Djebilet (575 km), pour un parcours total de 950 km, selon ses spécifications techniques.

Selon le directeur de la communication de l'Agence nationale d'études et de suivi des investissements ferroviaires, ce projet permettra, une fois en service fin 2025, de transporter 50 millions de tonnes de minerai de fer par an vers les unités de transformation qui seront établies le long de son parcours, notamment dans les wilayas de Béchar et Naâma, ainsi que les quantités destinées à l'exportation via les ports de la wilaya d'Oran, grâce à huit trains miniers.

En plus de ces trains miniers, des trains de passagers et de marchandises sont également prévus pour relier le sud-ouest au nord du pays, grâce à cinq gares dédiées aux passagers et aux marchandises, dont deux à Tindouf, et une dans les villes de Abadla, Hammaguir et Oum El Assel, dans la wilaya de Tindouf, ce qui contribuera à développer le transport ferroviaire dans une grande partie du sud-ouest du pays.