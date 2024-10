Annaba: Un gang refuse la tenue de son procès via « Skype »

Après des heures de débat et de discussion avec les accusés et la défense et la consultation de la cour, le juge du tribunal criminel de la cour d’Annaba a décidé de reporter à une date ultérieure l'affaire du gang de quartier, connu par les citoyens et les services de sécurité, sous le célèbre nom de la série turque le gang « El Hofra », dirigé par les deux frères « Daadaouaa » qui est actuellement détenu à la prison de Bouira, et son frère qui est considéré comme le parrain de ce gang, «El Cheiba», actuellement en cavale.

Cette dangereuse bande est connue pour avoir semé la terreur parmi les citoyens, notamment dans le quartier populaire de Sidi Salem, et ses membres ont fait l'objet de recherches et de traque par les différents services de sécurité pendant longtemps, avant qu'une centaine d'entre eux ne soient arrêtés pour leur implication, participation et soutien dans la grave attaque collective, en mai 2022, contre le siège de la sécurité extérieure à Sidi Salem.

Cette attaque a été menée à l'aide de diverses armes blanches, telles que des épées, des fusils de chasse et des bougies, afin d'aider le deuxième chef de la bande, «Daadaouaa», à s'échapper de l'intérieur du siège de la sécurité extérieure, après avoir été mis en examen à la suite d'une plainte déposée par son épouse, qui affirmait avoir été agressée et battue par cet élément dangereux.

La décision de reporter le procès de ces accusés dans l'affaire, jugée au niveau du tribunal criminel, relative au crime de tentative d'homicide volontaire par des membres du gang « El Hofra», sur un groupe de jeunes, près du marché hebdomadaire dans le quartier de Sidi Salem, à l'aide de fusils de chasse, de pistolets et d'épées, et causant des blessures à plusieurs d'entre eux, est intervenue en raison du refus collectif de ces accusés de mener la séance du procès à distance, en utilisant la technologie « Skype ».

Les accusés et leur défense ont exigé l'ajournement du procès, le rejet de l'utilisation de la technologie Skype et la tenue d'un procès « face à face », ainsi que la présence physique de toutes les parties, y compris les accusés, les victimes et les témoins, dans la salle d'audience du tribunal pénal du conseil judiciaire d'Annaba, afin que, selon eux, un procès équitable puisse être mené et que toutes les parties puissent être confrontées aux déclarations et aux aveux de l'intérieur de la session, et non via Skype, qu'ils considèrent comme une violation des droits de l'accusé et de la défense.

Face à cette intransigeance et à l'insistance des accusés présents à l'audience et de l'accusé principal « Daadouaa », qui s'adressait au tribunal via Skype depuis l'intérieur de la prison de Bouira, le juge a décidé de reporter le procès à la prochaine session criminelle.

Cette procédure a été mise en place par le ministère de la Justice au niveau des différents tribunaux de la République depuis près de cinq ans, et aucune objection n'a été enregistrée à son encontre, au contraire, elle est considérée comme une aide au travail judiciaire sans négliger les droits des justiciables, qu'il s'agisse des prévenus ou des victimes.

Cela soulève de nombreuses questions sur les antécédents et les raisons qui ont poussé les accusés, menés par le chef de ce gang, à refuser collectivement le procès à distance et à assister à la séance, malgré la disponibilité de toutes les conditions légales pour un procès équitable.

Ce dangereux gang, qui compte plus de 300 membres et sympathisants du quartier populaire de Sidi Salem, est connu pour avoir été fondé par le père spirituel de ce gang, El Cheiba, qui a été influencé dans la création de cette organisation criminelle par les personnages de la célèbre série turque «El Hofra».

Les membres de ce gang ont été influencés par les personnages de la célèbre série turque « El Hofra », comme en témoignent la répartition des tâches de direction et l'engagement à planifier et à mettre en œuvre diverses instructions et opérations criminelles, telles que la protection permanente du quartier contre les attaques extérieures d'étrangers et d'autres gangs, le maintien de la sécurité des personnes et des biens privés et publics dans le quartier, et la participation à des opérations extérieures, telles que le vol, l'agression et le business de diverses substances interdites.

Cette bande a perdu de son éclat et de son activité après des années d'activité criminelle, au cours desquelles ses membres ont été impliqués dans des dizaines de crimes liés au trafic de drogue et d'armes, à des agressions, à des tentatives de meurtre et autres, après qu'un groupe d'entre eux est tombé dans l'interdit, lorsqu'il a commis le crime d'agression et d'attaque collective à l'aide de diverses armes blanches, contre le siège de la sécurité à Sidi Salem.

Ce qui a conduit à la poursuite intensive de cette bande par les services de sécurité, qui a abouti à l'arrestation de dizaines d'entre eux et à l'arrestation des chefs de cette bande, tels que les deuxième et troisième chefs de cette bande, « Daadouaa et Foufou », qui étaient impliqués dans l'attaque contre le siège de la sécurité à Sidi Salem.