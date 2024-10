Le président de la République adresse un message à l’émir du Qatar

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce mardi un message au Prince de l'État du Qatar, Sheikh Tamim ben Hamad Al Thani.

Le message a été remis à Doha par Lounes Magramane, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, au Sheikh Mohammed ben Abderrahmane ben Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, selon un communiqué du Ministère des Affaires étrangères.

Selon la même source, "les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays et examiné les voies et moyens de les promouvoir à des niveaux supérieurs, conformément aux hautes orientations des dirigeants des deux pays et à leur volonté commune de conférer une dimension stratégique au partenariat bilatéral"