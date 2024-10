Le président de la République ordonne l'ouverture d'un centre culturel algérien au Sultanat d'Oman

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné, lors de sa rencontre lundi à Mascate avec des membres de la communauté nationale établie au Sultanat d'Oman, des instructions en vue de l'ouverture d'un centre culturel algérien dans ce pays frère.

Au cours de cette rencontre qui s'est tenue en marge de sa visite d'Etat au Sultanat d'Oman, le président de la République a insisté sur la nécessité de l'ouverture d'un centre culturel algérien incarnant "la cohésion culturelle entre les deux pays frères".

A cet égard, le président de la République a donné des instructions pour "mener à bien ce projet et faire honneur à la culture algérienne".

Lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la tradition perpétuée par le président de la République lors de ses visites à l'étranger, le président de la République a également évoqué le dossier de l'investissement, assurant que l'Etat œuvrera à encourager "les investisseurs nationaux intègres".

"Il est normal que les investisseurs réalisent des profits. L'Algérie doit pouvoir aussi en tirer parti, en créant des emplois et en rapportant des devises", a-t-il souligné.

"Jusqu'à présent et en l'espace de 14 mois, 9.400 projets d'investissement ont été concrétisés", a révélé le président de la République, rappelant son engagement, lors de sa prestation de serment, à atteindre "20.000 projets d'investissement", d'autant, a-t-il dit, que "les investissements restent ouverts à tous, aussi bien ceux à l'intérieur du pays qu'à l'étranger".