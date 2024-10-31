"مستقبل الصحراء الغربية يقرره الشعب الصحراوي"

أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، أن مستقبل الصحراء الغربية يقرره فقط الشعب الصحراوي، الذي له الحق الحصري في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.

وجاءت تصريحات العرابي، - وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم الخميس - خلال ندوة نظمتها كل من ممثلية جبهة البوليساريو وفيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الجمهورية الصحراوية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والتي جمعت ممثلي ورؤساء البلديات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي.

وتطرق العرابي، بهذه المناسبة، الى الانتصار "التاريخي" الذي حققه الشعب الصحراوي أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، "الذي يمثل دعما هاما في كفاحه ضد النهب والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية".

وخلال كلمته، أعرب رئيس فيدرالية المؤسسات المتضامنة مع الجمهورية الصحراوية، كارميلو راميريز، عن أسفه لعدم إحراز تقدم في ايجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية بالرغم من القرارات العديدة للأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما سلط الضوء على الدور التاريخي للبلديات الإسبانية في الدفاع عن القضية الصحراوية، مؤكدا في هذا السياق أن مبادرات إنسانية وسياسية كبيرة تم تدعيمها على مستوى البلديات، مما عزز أواصر الصداقة والتضامن مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

واتفق المشاركون في الندوة على خطوط عمل استراتيجية لتعزيز دعم القضية الصحراوية، كما التزمت البلديات الحاضرة بالدعم الفعال لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

إضافة الى ذلك، أثيرت في النقاشات ضرورة تحويل التعاون إلى مشاريع تنموية تهدف إلى تعزيز هياكل الجمهورية الصحراوية في المستقبل.