De fortes pluies attendues dans 28 wilayas

Les services de l’office national de météorologie ont mis en garde, ce vendredi soir, de fortes pluies qui affecteront le centre et l'est du pays.

Dans un bulletin météorologique spécial, les mêmes services ont indiqué que des pluies abondantes, dont les quantités varieront entre 20 et 40 mm localement, sont attendues dans les wilayas suivantes: Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, ainsi que dans la capitale, Alger, Blida, Médéa, Tipaza, Ain Defla et Chlef, à partir de 15 heures jusqu'à minuit.

Dans un autre bulletin, il a été précisé que de fortes pluies s'abattront sur les wilayas de M'sila, Batna, Oum El Bouaghi, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Khenchela et Biskra, de 15 heures à 6 heures du matin demain, samedi.

La pluviométrie prévue variera entre 20 et 40 mm localement, précise la même source.

Par ailleurs, les wilayas de Beni Abbes, El Bayadh, Timimoun, Ghardaïa, El Mnia et Ouargla connaîtront des pluies orageuses dépassant 15 mm localement, de midi à 21 heures.