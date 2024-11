Poutine félicite le président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi, un message de vœux de son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'occasion du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération.

"Les relations russo-algériennes ont atteint le niveau de partenariat stratégique approfondi et je suis convaincu que leur développement à l'avenir répondra aux intérêts fondamentaux de nos peuples et ouvrira des perspectives pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique et au Moyen-Orient", a écrit le Président russe dans son message de vœux adressé au président de la République.

"Je vous adresse mes sincères félicitations ainsi que mes vœux de santé et de succès et je souhaite au peuple algérien paix et prospérité", a ajouté le Président russe.

"Veuillez agréer l'expression de ma plus haute considération", conclut le message.