Un nouveau blessé dans les rangs des « verts »

Le club suisse BSC Young Boys a annoncé samedi que le joueur algérien Joan Hajjam sera indisponible pendant trois semaines en raison d'une blessure.

Selon la page Facebook du club, l'arrière gauche souffre d'une déchirure d'une fibre musculaire au mollet.

Le joueur de 21 ans manquera le stage de l'équipe nationale, qui se déroulera du 11 au 17 novembre et comprendra deux matches de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Les Verts, qui ont obtenu leur qualification pour l'événement continental le mois dernier, se rendront à Malabo pour affronter la Guinée équatoriale lors du cinquième tour de qualification le 14 novembre, puis accueilleront le Liberia le 17 novembre lors du sixième et dernier tour, dans un match qui se jouera au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi-Ouzou.

L'entraîneur de Nice, Franck Haise, a révélé avant-hier que le milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui souffrait d'une blessure qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et qu'il manquera donc le prochain stage de l'équipe nationale.