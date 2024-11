La valeur des réserves de change pour l'année 2024

Le ministre des Finances, Laziz Faïd, a annoncé aujourd'hui, lundi, que son secteur avait enregistré, au cours de l'année en cours, des prévisions positives concernant les réserves de devises étrangères, en plus d'un excédent notable dans la balance commerciale et d'une croissance économique de 4,4 %, tout en maintenant le niveau de la dette publique en dessous de 50 % du produit intérieur brut.

Le ministre a précisé, lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025 devant le Conseil populaire national, que son ministère s'attend à une augmentation des réserves de devises étrangères hors or, atteignant 72 milliards de dollars à la clôture de l'année 2024, après avoir été à 69 milliards de dollars en 2023.

Selon la présentation du ministre Faïd, le taux de croissance économique devrait atteindre 4,4 %, au lieu de 4,1 %, avec une contribution du secteur hors hydrocarbures au produit intérieur brut estimée à 4,7 %, contre 4,3 % précédemment. Les prévisions concernant la clôture de la balance commerciale pour l'année 2024 est estimée à 2,8 milliards de dollars, soit 1,1 % du produit intérieur brut.

Quant aux recettes budgétaires, selon les explications du ministre, elles devraient atteindre 8236 milliards de dinars, avec une baisse de 870 milliards, en raison d’une baisse des contributions de l'État, tandis que les recettes fiscales pétrolières devraient s'élever à 3445 milliards de dinars en 2025.

Faïd a également indiqué que les autorités publiques continueront, à travers ce projet de loi, de suivre les mesures prises au cours des cinq dernières années pour mobiliser des ressources supplémentaires destinées au soutien, à l'activation du développement, à la redistribution de l'économie et à la relance de grands projets structurels, en plus de traiter la pénurie d'eau et de mobiliser des ressources fiscales supplémentaires.